На киевский саммит «Зерно с Украины» прибыли только два высокопоставленных политика. На это обратил внимание портал Novinky.

По имеющейся информации, на мероприятие приехали еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский и министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Некоторые другие политики выступили в дистанционном формате по видеосвязи.

Зеленский сообщил, когда Трамп представит план по окончанию конфликта на Украине

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что отказ президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы пригласить Владимира Зеленского на саммит G20 является закономерным результатом его нежелания обсуждать мирные инициативы.