Подоляк: ракеты «Орешник» не существует

Ракеты «Орешник» не существует, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Его слова передает «Страна».

«Нет никаких "Орешников" в России... Это классическое оружие — межконтинентальное баллистическое оружие, которое зафиксировано в договорах. Понятно, сколько такого оружия есть в России» , — сказал он, добавив, что название «Орешник» «выдумал» президент России Владимир Путин.

По словам Подоляка, использование такого оружия «обнуляет возможности о чем-либо договориться».

Раскрыта реакция НАТО на применение Россией «Орешника»

21 ноября Путин заявил, что Россия нанесла удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения по комплексу «Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова», который находится в Днепропетровске.