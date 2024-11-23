Противоречия в команде Трампа приводят к ругани и рукоприкладству

Противоречия между членами переходной команды избранного президента США Дональда Трампа приводят к ругани и рукоприкладству. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По их данным, один из руководителей переходной команды Трампа Говард Латник, которого он выдвинул на пост министра торговли своей администрации, недавно отказался пустить на совещание в резиденции республиканца в Мар-а-Лаго советника Трампа по юридическим вопросам Бориса Эпштейна. Тот в свою очередь отказался подчиниться и оттолкнул Латника локтем.

Газета подчеркивает, что в переходной команде любого другого политика подобный инцидент был бы расценен как грубое нарушение норм приличия, но "в бесшабашном окружении Трампа о нем быстро забыли". Как и во время первого президентского срока Трампа соперничающие группировки перестали считаться друг с другом, "поднимая то и дело клубы пыли", отмечает издание.

WP отмечает, что разногласия в команде Трампа приводят к "перебранкам, изгнанию со встреч и переходу на личности". Она приводит недавний инцидент в Мар-а-Лаго, во время которого Илон Маск "у всех на виду" вступил в словесную перепалку с Эпштейном. В то же время, по данным газеты, одна из руководителей предвыборной кампании Трампа Сьюзан Уайлс, которую он выдвинул на пост главы аппарата сотрудников Белого дома, выступала на встречах в роли "регулировщика, требуя покинуть их людей, которым там не были рады". Газета также обратила внимание на критику, с которой выступает избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс в адрес помощницы бывшего главного политстратега Трампа Стивена Бэннона.

Газета подчеркивает, что Трамп "на данном этапе не считает проблемой конфликт" между сформировавшимися группировками в своем окружении. При этом издание отмечает, что ни один из ее источников "не считает распри между членами переходной команды Трампа столь же масштабными и ожесточенными", как после его победы на выборах 2016 года.

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Ранее представитель переходной команды Трампа, попросивший не называть его имени, сообщил ТАСС, что подготовка к приему дел у нынешней американской администрации во главе с Джо Байденом в окружении Трампа идет полным ходом. При этом он подчеркнул, что эта подготовка идет "по изолированным друг от друга направлениям".

Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября выборах поражение представительнице демократов Камале Харрис. Кроме того, республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса США. Они также получают большинство в Палате представителей. Харрис с января 2021 года занимает пост вице-президента. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.