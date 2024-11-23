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WP: противоречия в команде Трампа приводят к ругани и рукоприкладству

Противоречия между членами переходной команды избранного президента США Дональда Трампа приводят к ругани и рукоприкладству. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Противоречия в команде Трампа приводят к ругани и рукоприкладству
© globallookpress.com

По их данным, один из руководителей переходной команды Трампа Говард Латник, которого он выдвинул на пост министра торговли своей администрации, недавно отказался пустить на совещание в резиденции республиканца в Мар-а-Лаго советника Трампа по юридическим вопросам Бориса Эпштейна. Тот в свою очередь отказался подчиниться и оттолкнул Латника локтем.

Газета подчеркивает, что в переходной команде любого другого политика подобный инцидент был бы расценен как грубое нарушение норм приличия, но "в бесшабашном окружении Трампа о нем быстро забыли". Как и во время первого президентского срока Трампа соперничающие группировки перестали считаться друг с другом, "поднимая то и дело клубы пыли", отмечает издание.

WP отмечает, что разногласия в команде Трампа приводят к "перебранкам, изгнанию со встреч и переходу на личности". Она приводит недавний инцидент в Мар-а-Лаго, во время которого Илон Маск "у всех на виду" вступил в словесную перепалку с Эпштейном. В то же время, по данным газеты, одна из руководителей предвыборной кампании Трампа Сьюзан Уайлс, которую он выдвинул на пост главы аппарата сотрудников Белого дома, выступала на встречах в роли "регулировщика, требуя покинуть их людей, которым там не были рады". Газета также обратила внимание на критику, с которой выступает избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс в адрес помощницы бывшего главного политстратега Трампа Стивена Бэннона.

Газета подчеркивает, что Трамп "на данном этапе не считает проблемой конфликт" между сформировавшимися группировками в своем окружении. При этом издание отмечает, что ни один из ее источников "не считает распри между членами переходной команды Трампа столь же масштабными и ожесточенными", как после его победы на выборах 2016 года.

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Ранее представитель переходной команды Трампа, попросивший не называть его имени, сообщил ТАСС, что подготовка к приему дел у нынешней американской администрации во главе с Джо Байденом в окружении Трампа идет полным ходом. При этом он подчеркнул, что эта подготовка идет "по изолированным друг от друга направлениям".

Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября выборах поражение представительнице демократов Камале Харрис. Кроме того, республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса США. Они также получают большинство в Палате представителей. Харрис с января 2021 года занимает пост вице-президента. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

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