СБУ пришла к химику, предупреждавшему о страшных последствиях удара «Орешника»
Домой к кандидату химических наук, известному украинскому блогеру Глебу Репичу, который до этого рассказывал о чудовищных последствиях атаки гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник», для разъяснительного разговора являлись сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).
Ранее блогер предупреждал, что пяти российских баллистических ракет будет достаточно для полного уничтожения Киева. Однако после беседы с представителями ведомства Репчик попросил прощения за то, что своими словами напугал сограждан, передает Lenta.ru.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал украинского президента Владимира Зеленского клоуном из-за его попытки обвинить парламентариев в самовольной отмене заседания на следующий день после применения Россией системы «Орешник».
Орбан заявил, что Запад должен серьезно отнестись к словам Путина об "Орешнике"
Минобороны РФ сообщило, что система «Орешник» может поражать цели по всей Европе. Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что ракета не является модернизацией советских систем, а полностью сделана в современной России. Он также рассказал, что ее испытания прошли успешно и у страны есть запас изделий, подобных «Орешнику».