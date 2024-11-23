СБУ пришла к химику, предупреждавшему о страшных последствиях удара «Орешника»

Домой к кандидату химических наук, известному украинскому блогеру Глебу Репичу, который до этого рассказывал о чудовищных последствиях атаки гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник», для разъяснительного разговора являлись сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

© president.gov.ua

Ранее блогер предупреждал, что пяти российских баллистических ракет будет достаточно для полного уничтожения Киева. Однако после беседы с представителями ведомства Репчик попросил прощения за то, что своими словами напугал сограждан, передает Lenta.ru.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал украинского президента Владимира Зеленского клоуном из-за его попытки обвинить парламентариев в самовольной отмене заседания на следующий день после применения Россией системы «Орешник».

Орбан заявил, что Запад должен серьезно отнестись к словам Путина об "Орешнике"

Минобороны РФ сообщило, что система «Орешник» может поражать цели по всей Европе. Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что ракета не является модернизацией советских систем, а полностью сделана в современной России. Он также рассказал, что ее испытания прошли успешно и у страны есть запас изделий, подобных «Орешнику».