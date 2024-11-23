Рейтинг партии Шольца обвалился до 14%

Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца продолжает терять показатели рейтинга.

Об этом пишет Bild*.

Данные опроса института INSA говорят о том, что в настоящий момент рейтинг партии Шольца составляет 14%.

Опрос проводился с 21 по 22 ноября. Авторы исследования опросили 1 001 человек.

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Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт рассказал о причинах низкого рейтинга канцлера Олафа Шольца.

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