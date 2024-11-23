Рейтинг партии Шольца обвалился до 14%

Bild: рейтинг партии Шольца продолжает падать и составляет 14%
Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца продолжает терять показатели рейтинга.
Об этом пишет Bild*.
Данные опроса института INSA говорят о том, что в настоящий момент рейтинг партии Шольца составляет 14%.
Опрос проводился с 21 по 22 ноября. Авторы исследования опросили 1 001 человек.
Шольц поставил точку в вопросе поставок крылатых ракет Taurus Киеву
Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт рассказал о причинах низкого рейтинга канцлера Олафа Шольца.
* «BILD на русском» внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов 26.07.2024.