Соскин обвинил Зеленского в захвате власти на Украине

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в том, что тот воспользовался моментом и захватил власть на Украине.

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В эфире своего YouTube-канала Соскин подчеркнул, что Зеленский является лишь «определенной фигурой, в силу обстоятельств захватившей власть в стране», передает РИА «Новости».

Экс-советник Кучмы также отметил, что в последнее время Зеленский активизировался и стал делать все больше истерических заявлений о России и ее президенте Владимире Путине. По его мнению, утверждения Зеленского о том, что Украина будет сражаться и не отступит, выглядят неубедительно, так как он не объясняет, чем именно собирается сражаться.

Соскин выразил недоумение по поводу попытки Зеленского идентифицировать себя с Украиной. Он высказал мнение, что такое «соединение» выглядит нелепо и некорректно, заявил, что Зеленский не должен отождествлять себя со всей страной.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в обмане украинцев, назвав его «клоуном», после его заявления о причинах отмены заседания Рады на фоне российского удара системой «Орешник».