В Тбилиси на площади Героев завершилась акция протеста

Акция протеста оппозиции в Тбилиси на площади Героев, где граждане блокировали движение транспорта, завершилась. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Ранее оппозиция устроила митинг против результатов парламентских выборов, перекрыв автомобильное движение в центре Тбилиси на площади Героев. Это одна из важнейших транспортных развязок в городе, включающая эстакады и соединяющая несколько районов, а также набережную. Полиция не препятствовала проведению акции, однако значительное число силовиков было мобилизовано возле прилегающих к площади территорий зоопарка, а также цирка.

Лидеры оппозиции планировали блокировать площадь до 22:00 (21:00 мск), однако акцию было решено завершить раньше. На митинге оппозиционеры анонсировали акцию протеста у парламента Грузии вечером в воскресенье. Они планируют провести ночь у парламента, который утром 25 ноября соберется на первое заседание после парламентских выборов. Оппозиция, предположительно, попытается помешать работе парламента, который в понедельник утвердит свои полномочия, изберет спикера, вице-спикеров и глав комитетов.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 мандатов из 150. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии - "Коалиция за перемены", "Единство - Национальное движение", "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию". Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов и заявляют, что откажутся от своих мандатов. Лидеры оппозиции с 4 ноября проводят акции протеста, требуя повторных выборов.