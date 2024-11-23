The Times обвинила главу Минфина Британии во лжи

Британская газета утверждает, что министр финансов Британии Рэйчел Ривз часто обманывала публику и работодателей, когда говорила об опыте работы экономистом.

The Times пишет, что известны пять случаев, когда министр финансов «приукрашивала свой опыт» в интервью и резюме (CV). Это происходило в ключевые моменты ее карьеры.

Во время парламентских выборов 2010 года Ривз говорила, что работала экономистом в банке Halifax. На самом деле она отвечала на жалобы клиентов, касающиеся банковских услуг.

В одном из интервью Ривз утверждала, что проработала 10 лет в Банке Англии. Однако журналисты выяснили, что она числилась там только шесть лет, включая годы учебы и стажировки.

Кроме того, министр заявляла в документах и резюме, что работает «экономистом», хотя на самом деле отвечала за информационные технологии и администрирование в HBOS (дочерняя компания Lloyds Banking Group).

В прошлом году Ривз также утверждала, что работала экономистом в частном секторе, однако подтверждений этому найти не удалось.