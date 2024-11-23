Писториус: украинский конфликт перестал быть региональным

Украинский конфликт «больше не является региональной войной», поэтому Германия должна расходовать больше средств на «военный потенциал». Об этом в субботу заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает DPA.

Писториус заявил, что президент РФ Владимир Путин «давно полностью перешел на военную экономику», и сейчас Россия производит за три месяца столько же оружия и боеприпасов, сколько весь ЕС за год.

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Министр также сослался на речь Путина, произнесенную в конце октября. По версии немецкого политика, российский лидер «уже видит себя победителем в конфликте с украинцами».

«Наша безопасность — хрупкий актив», — сказал Писториус.

По его словам, Германия должна ускорить темп и больше инвестировать в свой «военный потенциал».

В четверг Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера.