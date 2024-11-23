Названы причины, по которым Трамп может изменить позицию по Украине

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не повторит в случае с Украиной ситуацию с выводом войск США из Афганистана, предположил новый глава Евросовета (вступит в должность 1 декабря) Антониу Кошта. Об этом пишет Financial Times.

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Антониу Коште 63 года. С 2007 по 2015 год он был мэром Лиссабона, а затем до апреля 2024-го возглавлял правительство Португалии в течение трех сроков.

«Одно дело, когда [Трамп] смотрит и видит Европу против России. Совсем другое, когда он смотрит и видит северокорейских солдат в России, а главными помощниками России являются Китай и Иран. Я думаю, он не может не понимать, что это нечто большее, чем [противостояние] Европы и России», — разъяснил Кошту.

Политик отметил, что желал бы узнать, каким образом Трамп намерен выполнить предвыборное обещание завершить российско-украинский конфликт «двумя звонками за 24 часа».

Трамп выступил с заявлением по конфликту на Украине

По его словам, он желает разрешить кризис на Украине дипломатическими методами, но так, чтобы воцарился справедливый, прочный, долгий мир.

Евросоюз сталкивается с множеством проблем, на фоне этого требуется «кардинально изменить экономическую конкурентоспособность», поддержать Киев для обеспечения мира в Европе, наладить отношения с США, резюмировал Кошту.