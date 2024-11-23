В Абу-Даби в ОАЭ пропал без вести гражданин Израиля Цви Коган, который является посланником движения «Хабад».

Об этом пишет The Times of Israel.

«Есть опасения, что его могли похитить или убить», — говорится в материале.

По данным источников издания, у Израиля есть информация о том, что за ним могла следить иранская разведка.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили факт исчезновения Цви Когана. По данным пресс-службы премьера, рассматривается версия о теракте.

Ведётся расследование.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в Газе.