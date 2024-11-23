Глава МИД Ирана взял на контроль инцидент с иранскими студентами в Казани

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи взял под личный контроль инцидент с двумя иранскими студентами Казанского федерального университета (КФУ). Они были задержаны российской полицией после конфликта в университетском визовом центре. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Посол подтвердил, что иранские студенты были арестованы, но в настоящее время они освобождены. Состояние их удовлетворительное «за исключением небольшого синяка».

«Господин Аракчи также держит ситуацию с иранскими студентами на постоянном контроле», — написал Джалали в соцсети Х.

По словам посла, глава МИД Ирана общался с ним по телефону по поводу инцидента.

Иранские СМИ тем временем сообщают, что Иран направил ноту протеста МИД РФ из-за якобы имевшего место применения силы в отношении иранских студентов.

Накануне сообщалось, что иностранные студенты устроили драку у здания КФУ, где продлевают визы. Там собралась очередь из 200 человек, а когда стали выдавать талоны на получение документов, завязалась драка. Для урегулирования конфликта между иностранными студентами была вызвана полиция.