МИД Франции заявил о праве Украины бить по России французскими ракетами

Киев может бить французскими ракетами вглубь России, кроме того, не исключена отправка французских подразделений на Украину. Когда речь идет о поддержке Киева, для Запада не должно существовать «красных линий». Об этом в интервью Би-би-си заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Французский министр заявил, что Украина может запустить французские ракеты большой дальности по России «в целях самообороны». При этом он не сказал, использовалось ли уже в этих целях французское оружие.

«Принцип установлен… наши послания президенту Зеленскому были хорошо приняты», — сказал Барро в эксклюзивном воскресном интервью британской корпорации Би-би-си.

Барро также заявил, что западные союзники не должны устанавливать никаких ограничений на поддержку Украины против России и «не устанавливать и не обозначать красные линии».

На вопрос, может ли это вообще означать участие французских войск в бою, он ответил: «Мы не отбрасываем ни одного варианта».

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«Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза становится на один квадратный километр ближе к Европе», — сказал Барро.

Он предположил, что западным странам придется увеличить суммы, которые они тратят на оборону.

«Конечно, нам придется тратить больше, если мы хотим сделать больше, и я думаю, что нам придется столкнуться с этими новыми проблемами», — сказал министр.

Би-би-си отмечает, что в этом году президент Франции Макрон уже заявлял о готовности Франции позволить Киеву ударить французскими ракетами по России.

Однако комментарии Барро «имеют большое значение», Они прозвучали после недели значительной эскалации на Украине: ВСУ впервые нанесли удары вглубь России британскими и американскими ракетами. Москва в ответ запустила межконтинентальную баллистическую ракету по объекту украинского ВПК. Президент РФ Владимир Путин предупредил Запад о недопустимости эскалации.