МИД Франции заявил о праве Украины бить по России французскими ракетами

Глава МИД Франции заявил, что Киеву разрешены удары французскими ракетами по России
Киев может бить французскими ракетами вглубь России, кроме того, не исключена отправка французских подразделений на Украину. Когда речь идет о поддержке Киева, для Запада не должно существовать «красных линий». Об этом в интервью Би-би-си заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Французский министр заявил, что Украина может запустить французские ракеты большой дальности по России «в целях самообороны». При этом он не сказал, использовалось ли уже в этих целях французское оружие.
«Принцип установлен… наши послания президенту Зеленскому были хорошо приняты», — сказал Барро в эксклюзивном воскресном интервью британской корпорации Би-би-си.
Барро также заявил, что западные союзники не должны устанавливать никаких ограничений на поддержку Украины против России и «не устанавливать и не обозначать красные линии».
На вопрос, может ли это вообще означать участие французских войск в бою, он ответил: «Мы не отбрасываем ни одного варианта».
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«Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза становится на один квадратный километр ближе к Европе», — сказал Барро.
Он предположил, что западным странам придется увеличить суммы, которые они тратят на оборону.
«Конечно, нам придется тратить больше, если мы хотим сделать больше, и я думаю, что нам придется столкнуться с этими новыми проблемами», — сказал министр.
Би-би-си отмечает, что в этом году президент Франции Макрон уже заявлял о готовности Франции позволить Киеву ударить французскими ракетами по России.
Однако комментарии Барро «имеют большое значение», Они прозвучали после недели значительной эскалации на Украине: ВСУ впервые нанесли удары вглубь России британскими и американскими ракетами. Москва в ответ запустила межконтинентальную баллистическую ракету по объекту украинского ВПК. Президент РФ Владимир Путин предупредил Запад о недопустимости эскалации.