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Посол Ирана: глава МИД Аракчи взял под контроль инцидент со студентами КФУ

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в соцсети X, что министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи взял под личный контроль инцидент, в ходе которого два иранских студента Казанского федерального университета (КФУ) были задержаны после конфликта, возникшего в университетском визовом центре.

Посол Ирана: глава МИД Аракчи взял под контроль инцидент со студентами КФУ
© globallookpress.com

Дипломат подтвердил, что в настоящее время молодые люди освобождены - "состояние студентов удовлетворительное за исключением небольшого синяка".

"Господин... Аракчи также держит ситуацию с иранскими студентами на постоянном контроле", - сказано в сообщении Джалали.
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