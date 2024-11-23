Крупнейшая партия Швейцарии выступила против новой помощи Украине

В Швейцарии крупнейшая политическая партия заявила, что необходимо ограничить правила предоставления убежища для беженцев из Украины. Речь идет о Швейцарской народной партии (ШНП).

Депутаты выступили за ограничение предоставления гражданам Украины защитного статуса S и не прекращение выделения киевским властям новой крупной помощи.

«Предоставление статуса S должно быть ограничено украинцами, которые действительно нуждаются в защите. Кроме того, парламентская группа ШНП выступает против любой новой многомиллиардной помощи Украине», - приводит ТАСС заявление партии.

Кроме этого, депутаты заявили, что значительная часть Украины не затронута боевыми действиями, что делает прием беженцев оттуда не оправданным.

В июне 2023 года власти Швейцарии намеревались заплатить беженцам из Украины до 4 400 долларов для возвращения на родину. Это было связано с опасениями, что долго живущие в стране украинцы не захотят затем вернуться домой.

Швейцарская Конфедерация до 4 марта 2026 года продлила действие специального статуса S для беженцев из Украины. Оно предоставляет право на пребывание в стране и получение государственной помощи. На конец августа этим статусом обладали около 66 тысяч человек.

В этом году многие европейские страны задумались о сокращении поддержки беженцев из Украины. В апреле о планах сократить меры их поддержки заявили Польша и Германия.

Так, Польша, планировала принять законопроект об отмене единовременной выплаты в 300 злотых, что эквивалентно примерно 7 000 рублей. Основаниями для такой политики стала большая статья расходов на беженцев и изменение отношения самих поляков.