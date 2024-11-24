Депутат Киевсовета предложила насильственную мобилизацию

Все граждане Украины должны быть мобилизованы принудительным способом, когда сотрудники военкоматов хватают людей прямо на улице и силой затаскивают в свой автобус. Об этом заявила депутат Киевского городского совета и руководитель одной из военных медицинских служб Алина Михайлова.

"На самом деле в этой стране должны быть бусифицированы абсолютно все <...>. Потому что кто-то считает, что может заплатить $5-10 тыс. и получить отсрочку от армии. Или выехать. Или переплыть Тису. Всех - на фронт", - сказала она в интервью агентству ТСН и рассмеялась.

При этом она раскритиковала тех, кто высмеивает такие методы мобилизации в социальных сетях. Когда депутат вновь упомянула погибших при попытке покинуть территорию Украины вплавь, ей едва удалось сдержать смех. Накануне Госпогранслужба Украины сообщала, что с февраля 2022 года погибли уже 42 человека при попытке переплыть реку Тису на границе с Румынией.

В украинских Telegram-каналах регулярно распространяются кадры, как сотрудники военкоматов на улицах силой запихивают мужчин в свои микроавтобусы. Такой способ мобилизации уже прозвали "бусификацией".