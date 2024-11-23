Союзник Трампа Раундс выступил против переговоров с Россией

Сенатор Майк Раундс (республиканец от Южной Дакоты), союзник избранного президента США Дональда Трампа, выступил категорически против переговоров с Россией по Украине. Об этом пишет Politico.

Сенатор разъяснил, что его высказывания отражают его точку зрения на события и не являются позицией партии в целом.

«Как бы мне ни хотелось верить, что мы можем договориться с [Россией], я подозреваю, что мы обманываем себя. Хотел бы я сказать, что есть легкий выход, но его нет», — пояснил Раундс.

Политик также выразил разочарование тем, что США не предоставили Украине больше оружия для победы в конфликте.

Трамп выступил с заявлением по конфликту на Украине

Журналисты пояснили, что, что Раундс выступил после эмоциональной речи Ханны Хопко, лидера украинского гражданского общества и бывшего члена парламента.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил, что альянсу следует и далее помогать Киеву. Он добавил, что на карту «поставлено слишком многое».