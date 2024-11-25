Верховный лидер Ирана призвал вынести израильским лидерам смертный приговор

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал вынести лидерам Израиля смертный приговор. Об этом сообщает Reuters.

Верховный лидер Ирана призвал вынести израильским лидерам смертный приговор
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«Израильским лидерам следует выносить смертные приговоры, а не выдавать ордера на арест», — сказал он.

21 ноября Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта. Государственных деятелей обвинили в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

Президент США Джо Байден назвал возмутительным данное решение МУС. По его словам, Израиль и ХАМАС не равны, а Вашингтон всегда будет «стоять с Израилем» против угроз его безопасности.

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