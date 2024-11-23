Эрдоган высказался о решении МУС по аресту Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал мужественным решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив о важности его исполнения.

"Мы мобилизовали все наши силы на международной арене для признания палестинского государства. Мы также продолжаем прилагать усилия по скорейшему принятию принудительных мер, чтобы остановить геноцид Израиля в Палестине. Я хотел бы выразить нашу поддержку решению МУС, выдавшему ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны [Йоава] Галанта. Мы считаем важным, чтобы это мужественное решение было исполнено", - сказал Эрдоган на международной ярмарке в Стамбуле.

Боррель прокомментировал выдачу ордера МУС на арест Нетаньяху и Галанта