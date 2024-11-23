В Тбилиси оппозиция перекрыла площадь Героев

Представители оппозиционных партий, их сторонники, а также гражданские активисты, не признающие результатов парламентсикх выборов, перекрыли в Тбилиси площадь Героев. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Митинг против результатов выборов ранее в субботу проходил в Тбилиси во дворе Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили. Позже оппозиционеры обратились к собравшимся и призвали пройтись маршем к площади Героев и перекрыть ее.

На площади Героев протестующие разбили палатки. По словам участников акции протеста, они пробудут на площади до 22:00 по местному времени (21:00 мск).