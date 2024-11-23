Маск заинтересовался предложением сына Трампа

Бизнесмен Илон Маск, владелец соцсети X, Tesla и SpaceX, заинтересовался «предложением» Дональда Трампа–младшего, старшего сына победителя выборов президента в США Дональда Трампа, приобрести телеканал MSNBC. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в интернете появились публикации о том, что популярный телеканал MSNBC якобы будет выставлен на продажу.

На фоне этого Дональд Трамп-младший написал в соцсети: «Эй, Илон Маск, мне пришла в голову очень забавная мысль». Под его постом бизнесмен оставил комментарий: «Сколько стоит?».

В комментариях к другому посту на эту тематику Маск предположил, что ему следует появиться в офисе канала «с раковиной».

Маск оценил список «своих задач» на обложке Time

Напомним, что перед покупкой Twitter миллиардер посетил штаб-квартиру соцсети в Калифорнии и опубликовал видео, на котором входит в офис, неся в руках раковину.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Дональд Трамп призвал провести расследование в отношении одного из крупнейших телекоммуникационных холдингов Comcast, куда входят телеканалы NBC News, MSNBC и киностудия Universal Pictures, за их дезинформацию и нечестное освещение его президентской кампании.