В НАТО прокомментировали встречу генсека альянса с Трампом

В НАТО подтвердили, что генсек Североатлантического альянса Марк Рютте провел в США первую после президентских выборов встречу с Дональдом Трампом, а также с членами его команды.Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу блока.

Накануне в СМИ появились публикации о том, что Рютте прилетел к победившему на президентских выборах в США Трампу в штат Флорида, где находится его резиденция.

Журналисты заметили, что Рютте прилетел к Трампу на правительственном самолете Нидерландов. По их данным, генсек встретился с политиком с тем, чтобы обсудить стратегию по мирным переговорам по Украине.

Генсек НАТО впервые встретился с Трампом

В организации подтвердили данные СМИ и уточнили, что стороны обсудили ряд проблем глобальной безопасности, с которыми сталкивается альянс.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский запросил встречу с НАТО после удара новой российской ракетой «Орешник» по предприятию в Днепропетровске (украинское название — Днепр).