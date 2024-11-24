Минфин США сообщил о подъеме госдолга страны выше отметки $36 трлн

Государственный долг США впервые превысил $36 трлн. Об этом сообщили в Министерстве финансов страны. Из отчета следует, что с начала 2024 года сумма увеличилась более чем на $2 трлн. В бюджетном управлении конгресса США предполагают, что в ближайшие десять лет объем обязательств Вашингтона продолжит стремительно расти и в 2034-м приблизится уже к $57 трлн.

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США имеют самый высокий государственный долг в размере 37,5 трлн долларов, что составляет 35,6% мировой экономики. На втором месте находится Китай с долгом в 14,9 трлн долларов или 14,1% от мирового ВВП. Избранный президент США Дональд Трамп еще до победы на выборах назвал возможный способ для страны погасить госдолг.

В качестве решения проблемы политик предлагал использовать криптовалюты. Об этом она заявил на частной встрече со своими сторонниками.