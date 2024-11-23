На Украине выступили за переговоры после удара российской ракеты «Орешник»

Украина должна начать переговоры по решению конфликта после удара российской ракеты «Орешник» по военному заводу в Днепропетровске.

Об этом в эфире ток-шоу «Черный лебедь» заявил экс-спикер украинской энергетической компании «Нафтогаз» Валентин Землянский.

«(Нужно – прим. ред.) выходить на переговорный процесс с участием партнеров», - подчеркнул он, комментируя удар российской ракетой «Орешник» по военному заводу в Днепропетровске.

Как отметил Землянский, после удара «Орешником» появляется такое ощущение, будто Украину «взяли в заложники» на фоне разбирательств между Россией, США и Великобританией.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщал, что российские войска могут запустить баллистическую ракету средней дальности «Орешник» во второй раз.

В России сообщили о готовности применить «Орешник» во второй раз

Также отмечается, что Россия планирует закрыть часть своего воздушного пространства 23-24 ноября в связи с возможными испытаниями каких-либо ракет.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме.