Вице-президент Филиппин пригрозила убийством президенту страны

Вице-президент Филиппин Сара Дутерте заявила, что наняла наемного убийцу для устранения президента республики Фердинанда Маркоса - младшего и его жены в случае ее убийства. Об этом сообщил телеканал GMA News.

В управлении по связям с общественностью филиппинского президента серьезно отнеслись к этой угрозе, информировав о ней службу безопасности главы государства.

"Действуя на основании четкого и недвусмысленного заявления вице-президента о том, что она наняла наемного убийцу, чтобы убить президента, если предполагаемый заговор против нее увенчается успехом, исполнительный секретарь сообщил об этой угрозе службе безопасности президента для немедленного принятия надлежащих мер. <...> Любая угроза жизни президента всегда должна восприниматься серьезно, тем более, что эта угроза была публично озвучена в ясных и определенных выражениях", - говорится в сообщении ведомства.

"В соответствии с инструкцией исполнительного секретаря служба безопасности президента усилила меры безопасности. Мы также тесно координируем действия с правоохранительными органами для обнаружения, сдерживания и защиты от любых угроз в адрес президента и его семьи", - указали в президентской службе безопасности.

В свою очередь, филиппинская национальная полиция начала расследование в связи с прозвучавшим заявлением.

Сара Дутерте является дочерью бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте (2016-2022 гг.). Ее заявление с угрозами в адрес действующего президента Филиппин было сделано после задержания главы аппарата вице-президента Зулейки Лопес в связи с расследованием дела о предполагаемом нецелевом использовании бюджетных средств.