МИД ФРГ высказался об ордерах МУС на арест Нетаньяху и Путина

Ситуации с ордерами Международного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента РФ Владимира Путина значительно отличаются, отметил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По оценке дипломата, конфликт на Ближнем Востоке начался после акции палестинского движения ХАМАС, в то время как кризис на Украине был вызван действиями со стороны российского руководства.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть по этому сравнению [Нетаньяху] с Путиным: в том случае это совершенно другое», — заметил Вагнер.

Напомним, что в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей» с Украины. Российские власти заявили в ответ, что не признают МУС и считают его нелегитимным.

Кнайсль указала на различие реакций Запада на ордера МУС Путину и Нетаньяху

21 ноября 2024-го Международный суд выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и отправленного в отставку министра обороны Израиля Йоава Галанта.

В суде пояснили, что решение было принято из-за «преступлений против человечности и военных преступлений», совершенных в период с 8 октября 2023-го по 20 мая 2024 года.