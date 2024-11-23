В Японии обратились с призывом к КНДР

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба призвал лидера КНДР Ким Чен Ына принять "стратегическое решение" для урегулирования проблем, существующих в отношениях с Токио.

Он заявил об этом на встрече в японской столице с членами семей японских граждан, похищенных, как утверждается, еще в прошлом веке разведкой республики.

"Действия на основе стратегических решений двух лидеров изменят эпоху в наших отношениях", - цитирует телеканал NHK японского премьера.

В связи с этим он повторил свою готовность встретиться с лидером КНДР.

"Я призываю генерального секретаря Ким Чен Ына не упустить имеющийся шанс", - подчеркнул Исиба.

17 октября он уже заявлял о намерении провести личную беседу с лидером КНДР, продолжив линию своих предшественников. Впервые решимость встретиться с руководителем КНДР без предварительных условий выразил в 2018 году ныне покойный премьер Синдзо Абэ, после чего эта позиция стала базисной для японского правительства. Обсуждалась даже возможность визита премьер-министра Японии в Пхеньян, однако он так и не состоялся.

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Тема похищения японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух государств, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии и позволил 5 из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам были отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон 26 марта этого года заявила, что Пхеньян отказывается от любых переговоров с Токио. Она подчеркнула, что Пхеньян также не заинтересован в проведении встречи между Ким Чен Ыном и премьер-министром Японии из-за позиции Токио по вопросу о похищенных японских гражданах.