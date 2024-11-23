Талибы отозвали из ФРГ посла и генконсула

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) отозвало из Германии афганского посла в Берлине и генконсула в Бонне, которые работали в ФРГ еще до смены власти в Афганистане в 2021 году. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Как пишет издание, в последнее время между властями в Кабуле и дипломатами "были разногласия". Талибы заявили о непризнании паспортов и виз, выданных в диппредставительствах в Берлине и Бонне. Действительными считаются только документы, которые были получены в Генконсульстве Афганистана в Мюнхене, которое продолжает свою работу.

В МИД ФРГ сообщили, что правительство Германии было проинформировано об отзыве дипломатов. Власти ФРГ не признают сформированное талибами правительство. "Но Германия не разрывала дипломатические отношения с Афганистаном", - утверждает источник Der Spiegel. Тем не менее в МИД ФРГ подчеркнули, что назначенные талибами новые посол и генконсул не получат аккредитации в ФРГ. Афганскими дипучреждениями в Берлине и Бонне будут руководить временные поверенные.