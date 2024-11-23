Меркель прокомментировала назначение Маска

Политика должна определять социальный баланс между влиятельными и обычными людьми, если на последнюю инстанцию слишком сильно влияют корпорации, то это представляет собой неслыханный вызов. Таким образом, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала в интервью Der Spiegel назначение американского миллиардера Илона Маска главой Департамента повышения эффективности работы правительства США.

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Соответствующее интервью Меркель дала в преддверии выхода своей новой книги «Свобода».

По мнению политика, если такой человек, как Илон Маск, владеет 60% всех спутников, находящихся в космосе, то это, помимо политических вопросов, должно чрезвычайно волновать общественность. При этом Меркель отметила, что «не стала бы заходить так далеко», отвечая на вопрос журналиста, является ли Маск большей угрозой, чем Трамп.

Меркель обратилась к Киеву с призывом

Ангела Меркель в своих мемуарах, которые скоро появятся в магазинах Европы, рассказала о ключевых моментах своей политической карьеры и, в частности, об отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Бывший канцлер Германии отметила, что ее всегда поражала уверенность российского лидера в своей правоте. По ее словам, даже Дональд Трамп был им «очарован».