$102.58+1.90107.43+1.35
Войти в почту

WSJ: европейские авиакомпании заставляют пилотов летать над зонами боев на Ближнем Востоке

Некоторые авиакомпании заставляют пилотов летать по маршрутам над зоной боевых действий на Ближнем Востоке, несмотря на их беспокойство в связи с безопасностью. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на Европейскую ассоциацию пилотов.

Европейских пилотов заставляют летать над зонами боев на Ближнем Востоке
© РИА Новости

По данным WSJ, гражданские самолеты продолжили летать над зоной боевых действий на Ближнем Востоке даже после резкого увеличения количества запущенных ракет в регионе. По подсчетам компании Osprey Flight Solutions, занимающейся вопросами авиационной безопасности, в этом году каждый месяц выпускалось в среднем по 162 ракеты, по сравнению с 10 ракетами в месяц в 2023 году.

Газета отмечает, что правительства и авиационные регуляторы тем временем не спешили закрывать или ограничивать воздушное пространство, несмотря на возросший риск непреднамеренных ударов по летящим самолетам.

1 октября, во время массированного ракетного удара Ирана по Израилю, пилоты и пассажиры замечали ракеты из иллюминаторов. WSJ подсчитала, что десятки самолетов тогда делили воздушное пространство с баллистическими ракетами и оказались в ловушке. В ходе атаки Иран выпустил в сторону еврейского государства около 400 ракет.

В мире