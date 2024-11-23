Генсек НАТО впервые встретился с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел первую встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде, где они обсудили международные проблемы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел первую встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает ТАСС. Встреча состоялась во Флориде в пятницу. Это событие стало шагом в укреплении отношений между НАТО и новым американским руководством.

В рамках встречи Рютте и Трамп обсудили широкий спектр глобальных вызовов безопасности, с которыми сталкивается альянс. В заявлении пресс-службы НАТО говорится, что эти вызовы включают в себя противостояние с Китаем и конфликт на Украине. Особое внимание было уделено укреплению сотрудничества и координации действий в ответ на эти угрозы.

Эта встреча подчеркивает важность сотрудничества между США и НАТО в условиях нарастающих геополитических противоречий. Смена руководства в США требует переосмысления стратегий и подходов к решению международных проблем.

Ранее сообщалось, что Марк Рютте планирует обсудить с Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России.

Генсек НАТО настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.