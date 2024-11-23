Меркель обратилась к Киеву с призывом

Решение о начале переговоров с РФ о дипломатическом завершении украинского кризиса не может принимать один Киев.

Такое мнение в интервью газете Corriere della Sera высказала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Переговоры, разумеется, нельзя вести через голову Украины. Но в то же время думаю, что многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с Киевом решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение [кризиса]. Не может это решать один Киев", - считает политик.

Она затруднилась ответить, когда, по ее мнению, может начаться этот процесс. Меркель также пояснила, что не стала отказываться от "Северного потока - 2", руководствуясь экономическими интересами Германии.

"Я считала своей задачей обеспечить германскую экономику газом по хорошей цене. И мы видим сейчас, какие последствия несет для Германии высокая стоимость энергоносителей", - сказала Меркель.

Она отметила, что по политическим соображениям стремилась поддерживать экономические связи с Россией, указав, что считает эффективным сочетание "дипломатии" и "принципа сдерживания" для выстраивания этих отношений.

Ушедшая несколько лет назад с политической арены Меркель, возглавлявшая правительство ФРГ на протяжении 16 лет, написала книгу мемуаров "Свобода", которая выходит в том числе и в Италии.