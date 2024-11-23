В Раде раскрыли, как Зеленский обманул жителей Украины на фоне удара «Орешника»

Украинский лидер Владимир Зеленский после попытки обвинить депутатов Рады в отмене заседания украинского парламента на фоне угрозы ракетной атаки из-за удара российской ракетой «Орешник» показал себя в качестве клоуна, поскольку сам дал Раде распоряжение не выходить на работу.

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Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Артем Дмитрук.

«Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу», - заметил украинский парламентарий.

22 октября президент Украины Зеленский раскритиковал Верховную раду за отказ от работы на фоне повышенной угрозы ракетной атаки на территории республики.

«Орешник» может поражать цели на всей территории Европы

Незадолго до этого запланированное заседание Рады было отменено из-за «повышенной угрозы ракетной атаки».

При этом утром 22 ноября раздались взрывы в Киеве и Киевской области. Воздушная тревога действовала в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.