Конгресс США работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый глава Белого дома Дональд Трамп не смог её отменить.

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Как отмечает американское издание The Hill, проукраинские законодатели обеих партий работают над тем, чтобы ключевые положения были приняты в законе к январю.

The Independent: Трамп создаст новый альянс, чтобы остановить помощь Украине

Согласно статье, если закон примут, то Трамп будет обязан постоянно запрашивать военную и экономическую поддержку Украины.

Ранее главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров выразил мнение, что администрация действующего американского лидера Джо Байдена специально провоцирует украинский кризис с целью помешать Трампу перенять бразды правления.