The Hill: конгресс США намерен обязать Трампа запрашивать помощь Украине
Конгресс США работает над поправками к закону о помощи Украине, чтобы новый глава Белого дома Дональд Трамп не смог её отменить.
Как отмечает американское издание The Hill, проукраинские законодатели обеих партий работают над тем, чтобы ключевые положения были приняты в законе к январю.
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Согласно статье, если закон примут, то Трамп будет обязан постоянно запрашивать военную и экономическую поддержку Украины.
Ранее главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров выразил мнение, что администрация действующего американского лидера Джо Байдена специально провоцирует украинский кризис с целью помешать Трампу перенять бразды правления.