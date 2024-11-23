КНДР обвинила США в обострении ситуации в регионе до катастрофической

Минобороны Северной Кореи обвинило американские власти в обострении напряженности на Корейском полуострове, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство.

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В военном ведомстве заявили, что это подводит ситуацию в регионе к катастрофической и необратимой, и может привести к реальной войне. Отмечается, что в последнее время на Корейском полуострове и вокруг него постоянно совершаются военные демонстрации Вашингтона, нацеленные на КНДР. Это приводит к обострению ситуации в регионе.

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Минобороны КНДР перечислило последние действия США и союзников, включая переброску американской авианосной ударной группы во главе с атомным авианосцем George Washington в акваторию вокруг Корейского полуострова, проведение вместе с Японией и Южной Кореей военных учений Freedom Edge, переброс атомной подлодки Columbia на южнокорейскую операционную базу в Пусане, полет стратегического самолета-разведчика RC-135S в воздушном пространстве над Японским морем.

В министерстве считают, что Вашингтон создал тем самым атмосферу «ядерной конфронтации» и совершил воздушный шпионаж в отношении стратегической глубиной территории КНДР. При этом крупномасштабные вооруженные силы воюющих сторон сохраняют сверхнапряженную бдительность и имеется возможность постоянного военного столкновения, что являются поводом, приводящим ситуацию в регионе к необратимому катастрофическому положению.

В Пхеньян потребовали от США и их союзников немедленно прекратить дальнейшие провокационные и дестабилизирующие враждебные действия, которые могут привести военное противостояние на Корейском полуострове и вокруг него к реальному вооруженному столкновению.