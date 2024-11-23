Вооруженные силы Украины потеряли минимум 60 процентов территорий, которые они контролировали при вторжении в Курскую область. Максимально удерживаемая площадь в российском регионе составляла 1300 квадратных километров, сейчас же украинские военные занимают всего 500 квадратных километров, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

В связи с этим парламентарий высмеял план президента Украины Владимира Зеленского, который принял решение атаковать регион России, где теперь украинцы терпят неудачи.

Украинские депутаты обвинили Зеленского в нарушении работы парламента