Трамп выдвинул экс-футболиста на пост министра жилищного строительства

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении назначить бывшего игрока в американский футбол Скотта Тернера на пост министра жилищного строительства и городского развития. Об этом говорится в заявлении переходной команды республиканца.

Тернер ранее занимал пост первого исполнительного директора Совета по возможностям и обновлению при Белом доме в период первого президентского срока Трампа, "координируя масштабные проекты по преобразованию наиболее неблагополучных сообществ страны".

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Трамп выразил уверенность в том, что Тернер продолжит работу по реализации инициатив для улучшения жизни всех американцев.