Байден назвал себя своим мужем

Президент США Джо Байден вновь допустил оговорку, назвав себя своим же мужем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию из Белого дома, где вечером 22 ноября состоялся торжественный ужин.

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"Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего", - сказал 82-летний политик, приветствуя гостей.

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Нынешний американский лидер во время публичных выступлений любит говорить о том, что он "муж Джилл Байден".

Ранее президент США не раз допускал оговорки, путал Ирак и Украину, рассказывал, как недавно общался с теми, кто умер еще 30 лет назад.

В Белом доме пытались оправдаться, утверждая, что показываемые в эфире американских телеканалов оговорки Байдена якобы вырваны из контекста.