Украинские депутаты обвинили Зеленского в нарушении работы парламента

Сразу несколько депутатов Верховной Рады (ВР) Украины возмутились критикой со стороны президента республики Владимира Зеленского, который осудил их за отмену пятничного заседания ВР и посольства зарубежных стран — за приостановку работы. Они обвинили украинского лидера в нарушении работы парламента, а депутат Артем Дмитрук прямо назвал Зеленского клоуном в Telegram-канале.

«Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать какой он HЕRO, а все остальные предатели!» — написал парламентарий.

Зеленский раскритиковал Верховную Раду и иностранные посольства за отказ работать