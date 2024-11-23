В Европе высказались о позиции Трампа по Украине

Будущий президент США Дональд Трамп не допустит краха нынешнего режима Киева из-за Китая, Ирана и КНДР.

Об этом новый глава Евросовета Антониу Кошта, который вступит в должность 1 декабря, сообщил в интервью Financial Times.

«Одно дело, когда [Трамп] смотрит и видит Европу против России. Совсем другое, когда он смотрит и видит северокорейских солдат в России, а главными помощниками России являются Китай и Иран. Я думаю, он не может не понимать, что это нечто большее, чем [противостояние] Европы и России», — высказался он о позиции Трампа.

На Западе раскрыли сроки переговоров Путина и Трампа по Украине

Кошту добавил, что ему любопытно, как Трамп планирует выполнить предвыборное обещание и закончить конфликт на Украине «парой звонков за 24 часа». Глава Евросовета подчеркнул, что он тоже хотел бы завершения боев, но «справедливым образом».