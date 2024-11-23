Власти Молдавии выступили с внезапным обвинением в адрес США

Глава правительства Молдавии Дорин Речан раскритиковал американские власти и ряд стран Запада за запрет на денежные переводы из России, сообщает РИА Новости.

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По его словам, Кишинев ищет способ их возобновить. Премьер-министр указал, что из-за санкционной политики западных стран пострадали несколько сотен тысяч молдавских мигрантов, работающих в РФ.

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Решение об ограничении переводов было принято не правительством Молдавии, а западными странами, в том числе США, отметил Речан.