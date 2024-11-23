Трамп выбрал кандидата на должность спецпредставителя по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения экс-директора национальной разведки Ричарда Гренелла на должность специального представителя по конфликту на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами переходной команды.

© Лента.ру

Гренелл ранее занимал должность посла Соединенных Штатов в ФРГ, а также пост временно исполнявшего обязанности Директора национальной разведки США во время первого срока Трампа. По словам собеседника издания, Гренелл может сыграть «ключевую роль в усилиях по прекращению конфликта, если его кандидатура будет утверждена».

Трамп выдвинул кандидатуру Бессента на пост главы минфина США

Уточняется, что Трамп намерен создать новую должность специального представителя, которая будет посвящена исключительно урегулированию украинского конфликта. При этом окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Ранее Трамп заявил, что назначит миллиардера Дуга Бергама на пост министра внутренних дел, а также на позицию главы национального совета США по энергетике. Утверждается, что совет будет заниматься контролем над повышением добычи всех источников энергии, в первую очередь традиционных.