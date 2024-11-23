США объявили войну России, заявил американский журналист
Американские власти, поставив Киеву свои дальнобойные ракеты ATACMS и разрешив использовать их для ударов по территории России, по сути объявил войну Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного редактора журнала Covert Action Джереми Кузмарова.
По его словам, «это агрессивная война со стороны США, которые спровоцировали войну на Украине, в первую очередь, поддержав Майдан 2014 году, что дестабилизировало Украину и позволило ей стать плацдармом для атак на Россию с целью спровоцировать смену власти в Москве».
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Журналист указал, что лидеры США должны будут ответить за то, что спровоцировали катастрофу, которая может перерасти в мировую войну.