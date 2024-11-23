Американские власти, поставив Киеву свои дальнобойные ракеты ATACMS и разрешив использовать их для ударов по территории России, по сути объявил войну Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного редактора журнала Covert Action Джереми Кузмарова.

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По его словам, «это агрессивная война со стороны США, которые спровоцировали войну на Украине, в первую очередь, поддержав Майдан 2014 году, что дестабилизировало Украину и позволило ей стать плацдармом для атак на Россию с целью спровоцировать смену власти в Москве».

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Журналист указал, что лидеры США должны будут ответить за то, что спровоцировали катастрофу, которая может перерасти в мировую войну.