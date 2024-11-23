Зеленский раскритиковал Верховную Раду и иностранные посольства за отказ работать

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Верховную Раду и посольства зарубежных стран за отказ работать из-за угрозы атаки.

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По его словам, когда в стране нет воздушной тревоги, страна, производства, посольства «должны работать одинаково».

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«И воспринимать информацию, в частности, от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной», — отметил он.

Политик уточнил, что это касается как Верховной Рады, так и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и общинах. Украинский лидер добавил, что при объявлении воздушной тревоги всем следует идти в укрытия. Он подчеркнул, что в обратном случае следует продолжать «работать и служить».

Ранее в МИД Украины заявили, что поддерживают постоянный контакт с иностранными дипмиссиями. В внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что угроза обстрелов настолько же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней с начала конфликта.