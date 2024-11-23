В Британии забили тревогу из-за невозможности ведения длительной войны в Европе

Британские военачальники в частных беседах говорят о том, что ВС Соединенного Королевства будет сложно вести войну в Европе, которая будет продолжаться больше нескольких недель. Об этом пишет The Financial Times (FT).

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Газета отмечает, что на фоне разрушения архитектуры европейской безопасности из-за конфликта на Украине Великобритания «особенно уязвима».

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«Без НАТО у Британии нет оборонной политики. И все это до того, как она начнет думать о стратегическом вызове, который бросает Китай Западу», — заявил один из источников.

Согласно докладу комитета палаты лордов по международным отношениям и обороне, британские ВС не обладают ни численностью, ни стойкостью, ни внутренней слаженностью для ведения продолжительной интенсивной войны. У страны нет и системы противоракетной обороны, что ставит под удар ее критическую инфраструктуру. Кроме того, флоту не хватает эсминцев и подводных лодок для защиты своих флагманов.

FT делает вывод о том, что эпоха, когда национальная оборона была для стран Европы второстепенной, осталась позади. Чтобы создать новую структуру безопасности, британским властям придется убедить жителей Соединенного Королевства, что это это надо заплатить.

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