Американские власти называют Международный уголовный суд (МУС) антисемитским из-за ордера на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра Минобороны Йоава Галанта, но на Западе ему аплодировали за ордер на арест президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление экс-главы МИД Австрии, руководителя центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карины Кнайсль.

«Пока МУС судил африканцев, Запад его хвалил, когда президента Путина разыскивали по сомнительным причинам, Европа аплодировала, а теперь МУС низведен до акта антисемитизма», — заявила она.

МИД ФРГ заявил о разнице между ордерами МУС на арест Нетаньяху и Путина

Политик указала, что происходящее сейчас «может привести к полному беззаконию».

«Нормы, о которых договорилось мировое сообщество, стали неактуальными — например, уважение к договорам, защита гражданских лиц», — указала Кнайсль.

Бывший министр также обратила внимание на тяжелую ситуацию в Ливане, напомнив, что 22 ноября отмечается день независимости этой страны.