Орбан вновь поговорил с Трампом по телефону

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан поговорил по телефону с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, с которым он связывает надежды на урегулирование конфликта вокруг Украины, сообщает ТАСС.

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«У меня состоялась плодотворная встреча с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку в Будапеште. Мы сделали еще один важный шаг к членству Румынии и Болгарии в Шенгене. А в конце ланча нам даже позвонил по телефону [избранный] президент Дональд Трамп», — заявил Орбан.

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Премьер-министр не сообщил подробности беседы с Трампом.

В прошлый раз они разговаривали по телефону после победы кандидата республиканцев 5 ноября. Орбан поддерживал Трампа в ходе его предвыборной кампании.