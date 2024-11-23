МИД ФРГ заявил о разнице между ордерами МУС на арест Нетаньяху и Путина

Официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил о разнице в ситуациях с ордерами Международного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова Вагнера.

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Так, представитель МИД заявил, что в России, в отличие от Израиля, якобы нет функционирующей системы юстиции.

Кроме того, Вагнер утверждает, что Израиль стал жертвой нападения со стороны радикального палестинского движения ХАМАС, в то время как Россия якобы напала на Украину в нарушение международного права.

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В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как те якобы причастны к незаконной депортации и перемещению детей из Украины в Россию. В МИД РФ отмечали, что это решение для России не имеет никакого значения.

21 ноября этого года МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-главы Минобороны еврейского государства Йоава Галанта. Причиной названы предполагаемые военные преступления Израиля в секторе Газа против человечности.

В ответ на это в МИД Израиля заявили, что Международный уголовный суд утратил всякую легитимность. В ведомстве призвали "порядочные" страны отвергнуть выдачу ордеров.