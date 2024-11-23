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В Госдепе заявили о влиянии связи РФ и КНР на мировую политику

Расширение связей России и Китая повлияет на всю мировую политику, администрация Соединенных Штатов пытается всеми силами этому помешать. Такое заявление сделал первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, его слова приводит ТАСС.

В Госдепе заявили о влиянии связи РФ и КНР на мировую политику
© globallookpress.com

«Я не уверен, что мы могли бы предотвратить, помешать или сорвать этот крепнущий российско-китайский альянс, но мы пытались, и в конечном счете Китай и Россия выбрали этот совместный путь, который повлияет на глобальную политику, что только сейчас проявляется», — сказал Кэмпбелл.

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Он отметил, что РФ и КНР продолжают поступательно развивать свои отношения.

Ранее представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен заявил, что США должны вести диалог с Россией, а также с Китаем и КНДР для предотвращения угрозы ядерной войны. Он подчеркнул, что «реальный и предметный» диалог между странами не должен останавливаться.

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