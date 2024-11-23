Трамп выбрал Келли Леффлер на пост министра сельского хозяйства США
Победивший на выборах президент США Дональд Трамп предложит Келли Леффлер должность министра сельского хозяйства, сообщили CNN два человека, знакомых с этим вопросом.
Леффлер, которая некоторое время представляла штат Джорджия в cенате, собрала несколько миллионов долларов для кампании Трампа летом, когда она организовала вечеринку по просмотру дебатов с председателем Республиканской партии Майклом Уотли. На той вечеринке присутствовали несколько человек, вступивших в кабинет, в том числе сенатор Марко Рубио и член палаты представителей Элис Стефаник. Леффлер также является сопредседателем инаугурации Трампа.
Дональд Трамп делает первые назначения в свою будущую администрацию
Леффлер, назначенная в сенат губернатором Джорджии Брайаном Кемпом вопреки желанию Трампа, проиграла свое место во втором туре выборов 2021 года нынешнему сенатору-демократу Рафаэлю Уорноку. Леффлер была верным союзником Трампа в конгрессе и до штурма Капитолия 6 января 2021 года заявляла, что планирует проголосовать против подтверждения результатов выборов в ее штате в поддержку более масштабных усилий Трампа по срыву победы Джо Байдена на выборах 2020 года. Позже она назвала насилие в Капитолии "отвратительным".
По оценке экспертов, сфера сельского хозяйства, вероятно, будет важной для новой администрации, особенно с учетом того, что Роберт Кеннеди-младший, выбранный Трампом на пост главы министерства здравоохранения и социальных служб, пообещал усилить свое влияние на сельскохозяйственную отрасль.
"Корпоративные интересы захватили диетические рекомендации министерства сельского хозяйства США, чтобы сделать натуральные необработанные продукты просто второстепенными. Это одна из причин, по которой 70 процентов американского рациона теперь состоит из ультраобработанных продуктов. Мы изменим это, - сказал Кеннеди за несколько недель до выборов. - Когда Дональд Трамп заставит меня войти в здание, снаружи которого я сейчас стою, так больше не будет. Американское сельское хозяйство снова будет процветать, как и американское здравоохранение".