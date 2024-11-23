Трамп выбрал Келли Леффлер на пост министра сельского хозяйства США

Победивший на выборах президент США Дональд Трамп предложит Келли Леффлер должность министра сельского хозяйства, сообщили CNN два человека, знакомых с этим вопросом.

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Леффлер, которая некоторое время представляла штат Джорджия в cенате, собрала несколько миллионов долларов для кампании Трампа летом, когда она организовала вечеринку по просмотру дебатов с председателем Республиканской партии Майклом Уотли. На той вечеринке присутствовали несколько человек, вступивших в кабинет, в том числе сенатор Марко Рубио и член палаты представителей Элис Стефаник. Леффлер также является сопредседателем инаугурации Трампа.

Дональд Трамп делает первые назначения в свою будущую администрацию

Леффлер, назначенная в сенат губернатором Джорджии Брайаном Кемпом вопреки желанию Трампа, проиграла свое место во втором туре выборов 2021 года нынешнему сенатору-демократу Рафаэлю Уорноку. Леффлер была верным союзником Трампа в конгрессе и до штурма Капитолия 6 января 2021 года заявляла, что планирует проголосовать против подтверждения результатов выборов в ее штате в поддержку более масштабных усилий Трампа по срыву победы Джо Байдена на выборах 2020 года. Позже она назвала насилие в Капитолии "отвратительным".

По оценке экспертов, сфера сельского хозяйства, вероятно, будет важной для новой администрации, особенно с учетом того, что Роберт Кеннеди-младший, выбранный Трампом на пост главы министерства здравоохранения и социальных служб, пообещал усилить свое влияние на сельскохозяйственную отрасль.